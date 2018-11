FC St. Pauli klettert auf Rang drei: Regensburg rettet Remis

Der FC St. Pauli hat sich mit einem Remis beim SSV Jahn Regensburg zumindest für eine Nacht auf den dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verbessert. Zwei Tage nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Markus Kauczinski bis zum Sommer 2020 mussten sich die Hamburger am Sonntag mit einem späten 1:1 (1:0) begnügen. Die Regensburger agierten in der Offensive lange nicht konsequent genug, bleiben aber seit neun Partien ungeschlagen.

Vor 15 210 Zuschauern im ausverkauften Regensburger Stadion sorgte der niederländische Stürmer Henk Veerman (39. Minute) vor der Halbzeit für die schmeichelhafte Gäste-Führung. Sebastian Stolze (87.) traf wenige Minuten vor dem Ende gegen Pauli-Schlussmann Robin Himmelmann.

Mit 24 Punkten ist St. Pauli nun Tabellendritter, Union Berlin kann im Montagsspiel beim Hamburger SV den Kiez-Club allerdings noch verdrängen. Der SSV Jahn liegt mit 21 Zählern im Mittelfeld.

