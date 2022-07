FC Nürnberg staunt bei Spektakel-Einstand von Gabriel Jesus

Der 1. FC Nürnberg hat bei der Tore-Show des FC Arsenal um 50-Millionen-Mann Gabriel Jesus seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Der fränkische Fußball-Zweitligist wurde nach einer starken ersten Hälfte von dem Spitzenverein aus London brutal bestraft. 21.616 Zuschauer am Freitag in Nürnberg erlebten beim 3:5 (2:0) aber ein Spektakel von höchster Güte.

Der „Club“ startete mit den Neuen Christoph Daferner, Jan Gyamerah und Kwadwo Duah - und wie! Johannes Geis brachte die aggressive Mannschaft von Trainer Robert Klauß mit einem Schuss unter die Latte in der 24. Minute in Führung. Neuzugang Duah (29.) gab anschließend eine erste Kostprobe seines Könnens ab und erhöhte mit einem schnörkellosen Rechtsschuss.

Die Nürnberger Fans durften zur Halbzeit auf die dicke Überraschung gegen den FC Arsenal hoffen, der allerdings erst Anfang August in der Premier League wieder gefordert ist.

Die „Gunners“ wechselten zur Halbzeit den brasilianischen Nationalstürmer Gabriel Jesus ein, der für mehr als 50 Millionen Euro erst vor wenigen Tagen von Manchester City gekommen war, und erhöhten das Pass-Tempo. Der dauergefährliche Gabriel Jesus (47., 75.) krönte seinen Einstand mit einem Doppelpack. Mohamed Elneny (54.) traf mit einem Fernschuss. Der neue Nürnberger Kapitän Christopher Schindler (57.) und Tim Handwerker (63.) erhöhten jeweils unfreiwillig per Eigentor.

Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung verkürzte Lukas Schleimer (73.), musste aber verletzt wieder ausgewechselt werden. Die Nürnberger sind am Samstag in einer Woche beim FC St. Pauli erstmals wieder in der 2. Bundesliga gefordert.

