FC Nürnberg trauert um Höher: Erinnerung an Spieleraufstand

Marina Jenkins ist in der 39. Schwangerschaftswoche. Die 28-Jährige wird bald zum zweiten Mal Mutter. Doch die Vorfreude auf den weiteren Familienzuwachs ist verschwunden. „Ich habe so große Angst“, sagt sie. Der Grund: Vor sieben Wochen hat das Jugendamt Villingen-Schwenningen ihre eineinhalbjährige Tochter Joy in Obhut genommen.

„Ich gehe davon aus, dass ich im Hebammenhaus entbinde und das Kind dann auf dem Parkplatz übergeben muss.