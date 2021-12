FC Ingolstadt verpflichtet Winter-Neuzugang aus Heidenheim

Der FC Ingolstadt hat seinen ersten Neuzugang für die ersehnte Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Wie der Tabellenletzte am Mittwoch mitteilte, wird Außenbahnspieler Florian Pick zum 1. Januar 2022 vom Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Der FC Ingolstadt hat sich zudem eine Kaufoption auf den 26-Jährigen gesichert.

„Er bringt Tempo und Zug zum Tor sowie ein starkes Eins-gegen-Eins mit. Wir wollen ihn dabei unterstützen, wieder sein volles Potenzial auszuschöpfen und sind überzeugt, dass er unser Spiel mit seinen Fähigkeiten bereichern wird“, sagte der Manager Profifußball, Malte Metzelder.

Pick war im Sommer 2020 vom 1. FC Kaiserslautern nach Heidenheim gewechselt. In der laufenden Saison bestritt er elf Pflichtspiele für den FCH, bei dem er einen Vertrag bis 2024 besitzt. Die Schanzer starten am 2. Januar in die Vorbereitung auf die Restrückrunde.

© dpa-infocom, dpa:211222-99-479952/2

Kader Ingolstadt

Spielplan Ingolstadt

Tabelle

News zu Ingolstadt

Mitteilung