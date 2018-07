FC Ingolstadt vermeidet erste Niederlage

Der FC Ingolstadt hat seine erste Testspielniederlage in der Vorbereitung auf die neue Saison gerade noch abgewendet. Der Fußball-Zweitligist kam am Mittwoch trotz zahlreicher Torchancen nur zu einem 1:1 (0:0) gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching. Stefan Schimmer erzielte in der 52. Minute die Führung für die Gäste. Christian Träsch bewahrte die Schanzer von Trainer Stefan Leitl mit einem Strafstoß (89.) vor der ersten Niederlage nach vier Testspielsiegen. Agyemang Diawusie war zuvor gefoult worden.

Rund 20 Minuten vor Schluss wechselte Leitl wie beabsichtigt eine komplett neue Elf ein. Mit frischen Kräften erkämpfte sich der FCI dann noch den Ausgleich. Martin Hansen gehörte schon nicht mehr zum Kader. Der dänische Torwart verließ den FCI nach zwei Jahren und läuft künftig für den FC Basel auf. Die Schanzer starten am 4. August bei Jahn Regensburg in die neue Zweitligasaison.

