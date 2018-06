FC Ingolstadt verliert ersten Test

Der FC Ingolstadt hat sein erstes Testspiel verloren. Der Fußball-Bundesligist unterlag am Mittwoch in Blaubeuren nahe Ulm den Stuttgarter Kickers mit 1:2 (1:2). Den Treffer für den FCI erzielte Moritz Hartmann kurz vor dem Pausenpfiff in der 41. Minute. Trainer Markus Kauczinski hatte den Viertligisten zuvor als guten Auftaktgegner bewertet. Und die Stuttgarter boten auch reichlich Gegenwehr. Zur Halbzeit schickte der FCI-Coach dann eine komplett neue Elf aufs Spielfeld. Trotz Überlegenheit der Ingolstädter blieb es am Ende bei der Niederlage gegen die Schwaben.

