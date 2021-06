„Viel Kraft gekostet“: FC Ingolstadt ohne Oral in 2. BL

Aufstieg - und weg! Nach der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga sucht der FC Ingolstadt überraschend einen neuen Trainer. Wie die Schanzer am Mittwoch mitteilten, wird die Zusammenarbeit mit Trainer Tomas Oral nicht verlängert. Dies sei „einvernehmlich nach dem Austausch zwischen sportlicher Leitung, Geschäftsführung“ und dem erfolgreichen Coach beschlossen worden. Auch Co-Trainer Mark Fotheringham verlässt den Verein. Zunächst hatte der „Donaukurier“ über die Trennung berichtet.

„Tomas hat wirklich hervorragende Arbeit auf und neben dem Platz geleistet und mit 71 Punkten eine der besten Spielzeiten der Vereinsgeschichte hingelegt. Das verdient großen Respekt und Anerkennung“, lobte Sportdirektor Michael Henke. „Auch wenn wir mit Blick nach vorne nicht zueinander gefunden haben, gehen wir zweifellos freundschaftlich auseinander.“

Der 48-jährige Oral hatte die Ingolstädter bei seinem dritten Engagement erst am Sonntag in der Relegation zurück in die 2. Bundesliga geführt. Nach einem 3:0 gegen den VfL Osnabrück im Hinspiel stiegen die Schanzer durch ein 1:3 im Rückspiel auf.

„Wir haben Geschichte geschrieben und einen riesen Spirit in den vergangenen knapp eineinhalb Jahren entwickelt. Aber es hat mich auch viel Energie und Kraft gekostet, sodass meine Vorstellungen und Planungen für die Zukunft nun andere sind“, sagte Oral, der im März 2020 den Luxemburger Jeff Saibene abgelöst hatte.

In der Zukunftsfrage haben sich der Trainer-Heißmacher und der FCI nicht einigen können. „Die Verantwortlichen haben ihre Vorstellungen, ich habe meine, und wer die besondere Beziehung zwischen mir und dem FCI kennt, weiß ganz genau: Wir können uns ehrlich ins Gesicht schauen und uns frühzeitig sagen, dass sich das nicht deckt“, befand Oral. Dem „Donaukurier“ zufolge hatte der Coach im April einmal vor dem Aus gestanden, als der FCI durchhing.

Die Spieler haben Urlaub - die Zweitligasaison beginnt am 23. Juli. Wer wird sie dann in Krachern gegen Schalke 04 oder Werder Bremen betreuen? „Wir haben gerade noch zusammen den Aufstieg gefeiert, das muss jetzt erst einmal alles ein paar Tage sacken“, sagte Henke. „Die Pause hat eben erst begonnen, sodass wir uns in Ruhe mit der Besetzung der Trainerposition befassen können.“

