FC Ingolstadt: Pokal-Duell gegen Fortuna „50:50-Spiel“

Wie gewonnen, so zerronnen: Die Lufthansa wird zum dritten Mal in diesem Jahr die Verbindung Friedrichshafen - Frankfurt einstellen. Der Schritt wird am 1. Oktober vollzogen, Grund sind fehlende Fluggäste. Die größte deutsche Fluglinie hat aber angekündigt, den Standort Friedrichshafen weiterhin auf dem Schirm behalten zu wollen.

Zum ersten Mal wurden die Frankfurt-Flüge im Zuge des Lockdowns im März gestrichen, dann – nur wenige Wochen nach dem Neustart – zu Beginn der Sommerferien.