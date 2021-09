FC Ingolstadt kassiert 1:4-Pleite beim FC St. Pauli

Der FC Ingolstadt hat in der 2. Fußball-Bundesliga die nächste Enttäuschung hinnehmen müssen. Der Aufsteiger verlor am Sonntag beim FC St. Pauli klar mit 1:4 (0:1). Luca Milan Zander (34. Minute), Maximilian Dittgen (50.), Guido Burgstaller (61.) und Christopher Buchtmann (73.) schossen in einer einseitigen Partie die Tore für den Favoriten. Der 19-jährige Merlin Röhl traf mit seinem ersten Zweitliga-Tor für den Tabellenvorletzten (72.). Eine Woche nach dem 0:3 gegen Werder Bremen gab es den nächsten kräftigen Dämpfer für das Team von Trainer Roberto Pätzold.

Die Gastgeber waren vor 14 773 Zuschauern die klar bessere Mannschaft. In der Anfangsphase scheiterten sie wiederholt an FCI-Keeper Fabijan Buntic, der beim 0:1 dann machtlos war. Nach einem Eckball von Leart Paqarada setzte sich Zander wuchtig im Kopfballduell gegen zaghafte Ingolstädter durch. Im Gegenzug vergab Dennis Eckert Ayensa eine Riesenchance, als er aus rund zehn Metern klar über das Tor schoss.

Wieder Paqarada bereitete auf das 2:0 vor, als Dittgen unbedrängt einköpfte. Pauli hatte das Geschehen im Griff. Lässig schoss Burgstaller gegen eine unsortierte FCI-Hintermannschaft ein. Bei den wenigen Angriffen fehlte es den Gästen an Durchschlagskraft und Präzision. Da passte es ins Bild, dass das Tor von Röhl nach einem abgefälschten Distanzschuss fiel. Die Gastgeber schlugen postwendend durch Buchtmann zurück.

