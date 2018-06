Der FC Ingolstadt hat sein erstes Testspiel in diesem Sommer gewonnen. Der oberbayerische Fußball-Zweitligist siegte am Samstag bei den Stuttgarter Kickers mit 1:0 (1:0. Das Tor für die Gäste erzielte Stürmer Dario Lezcano in der Anfangsphase. Der FCI war in dieser Woche in das Training für die kommende Saison gestartet.

Kader FC Ingolstadt

Alle News FC Ingolstadt