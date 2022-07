FC Ingolstadt empfängt SV Darmstadt 98

Der FC Ingolstadt will als vierter bayerischer Fußball-Verein den Einzug in die zweite DFB-Pokal-Runde schaffen. Der Zweitliga-Absteiger empfängt am Montag (18.01 Uhr) den SV Darmstadt 98. Trainer Rüdiger Rehm erwartet gegen den Zweitligisten „ein rassiges DFB-Pokalspiel“ mit vielen Zweikampfduellen. Zuvor waren der 1. FC Nürnberg, der SSV Jahn Regensburg und FC Augsburg in die zweite Runde eingezogen.

Der FC Bayern schließt nach seinem Supercup-Gewinn vom Samstag gegen RB Leipzig die erste DFB-Pokal-Runde erst Ende August ab. Die Münchner treten dann bei Drittligist Viktoria Köln an.

Kader Ingolstadt

Spielplan Ingolstadt

Tabelle

News zu Ingolstadt

© dpa-infocom, dpa:220731-99-225233/2