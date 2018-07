FC Ingolstadt bezwingt Karlsruher SC mit 2:1

Der FC Ingolstadt hat sein fünftes Testspiel in diesem Sommer gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl besiegte am Samstag den Fußball-Drittligisten Karlsruher SC mit 2:1 (1:1). In einer umkämpften Partie bescherten Dario Lezcano (26. Minute) und Agyemang Diawusie (56.) den Schanzern im sechsten Testspiel den nächsten Erfolg. Manuel Stiefler (23.) hatte die Gäste mit einem Volleyschuss in Führung gebracht. Marc Lorenz vergab kurz vor dem Abpfiff noch die Chance auf den Ausgleich. Für den KSC war es die letzte Vorbereitungspartie. Die Schanzer starten am 4. August bei Jahn Regensburg in die neue Zweitligasaison.

