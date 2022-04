Fehlende Aggressivität: Ingolstadt verliert klar gegen HSV

Trotz einer extrem defensiv eingestellten Mannschaft war Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm nach dem Duell gegen den Hamburger SV mit seiner Abwehr unzufrieden. „Ich muss trotzdem mehr Gegenwehr, mehr Aggressivität zeigen“, sagte Rehm nach dem 0:4 am Samstag gegen den ambitionierten Fußball-Zweitligisten. Gegen Hamburg wollte der 43-Jährige mit Kontern Akzente setzte, doch nach der Partie musste Rehm „wie in der ganzen Saison“ die fehlende Handlungsgeschwindigkeit seiner Elf kritisieren.

Der HSV kam früh nach Zuspiel von Sonny Kittel auf den abseitsverdächtigen Robert Glatzel (14.) zu seiner ersten Großchance, doch der bullige Stürmer setzte den Ball knapp links neben das Tor. Im Gegenzug versuchte es Ingolstadt mit langen Bällen und schnellem Umschalten gegen die hoch aufgerückten Hamburger. Der zu Beginn unsicher wirkende HSV-Kapitän Sebastian Schonlau sah gegen Stefan Kuttschke (16.) in der Rückwärtsbewegung schlecht aus, doch Ingolstadts Stürmer scheiterte aus spitzem Winkel an Daniel Heuer-Fernandes.

Dann war das Spiel schnell entschieden. Erst traf Sonny Kittel (27.) nach einem abgefälschten Schuss von Anssi Suhonen per Kopf, kurz darauf erhöhte Schonlau (29.) nach sehenswerter Flanke von Kittel zum frühen 2:0 für die Gäste. „Das hat uns schwer getroffen“, sagte Rehm. Von den 8081 Fans im Ingolstädter Sportpark waren spätestens jetzt nur noch die Hamburger zu hören.

Beinahe hätte Heidenheim-Leihgabe Florian Pick (35.) den Ingolstädter Anschlusstreffer erzielt, doch der 26-Jährige scheiterte nach tollem Solo am HSV-Verbund. Auf der Gegenseite hätte der groß aufspielende Kittel (37.) per Seitfallzieher sehenswert früh die Partie entscheiden können. Die Entscheidung fiel im zweiten Durchgang. Nach Flanke von - natürlich - Kittel auf Glatzel (57.) in den Fünfmeterraum nickte der Stürmer zum 0:3 ein.

Doch der HSV hatte noch nicht genug, während Ingolstadt wie gelähmt die Angriffe über sich ergehen ließ. Im Umschaltspiel legte der eingewechselte Josha Vagnoman auf Mikkel Kaufmann (81.), der zum Endstand einschob.

