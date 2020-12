„FC Bayern World“ mit Hotel und Restaurants eröffnet

Der FC Bayern München hat mitten in der Corona-Krise ein Prestigeprojekt eröffnet. Im Herzen von München soll die „FC Bayern World“ nach dem Willen des deutschen Fußball-Rekordmeisters eine neue Attraktion für seine Fans darstellen. Es handelt sich um einen multifunktionalen Gebäudekomplex direkt am Rathausplatz.

Er erstreckt sich nach Vereinsangaben vom Mittwoch über sieben Stockwerke und bietet auf 3500 Quadratmetern neben einem großen Fanshop zwei Restaurants und ein Hotel mit 30 Zimmern. Die Eröffnung mit Präsident Herbert Hainer sowie den Vorständen Karl-Heinz Rummenigge und Jörg Wacker musste am Mittwochmittag wegen der Corona-Pandemie in einem kleinen Rahmen abgehalten werden.

Vorstandschef Rummenigge bezeichnet die Bayern-World als „weiteren Meilenstein“ in der Geschichte des Vereins. „Sie ist außerdem ein Zeichen, dass wir in Zeiten einer Pandemie nach vorne blicken und uns für die Zukunft optimal aufstellen“, äußerte der 64-Jährige zu dem Markenauftritt des Champions-League-Siegers in Münchner Toplage.

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Mitteilung zur Bayern-World