FC Bayern will Spitze zum Trainer-Jubiläum festigen

Trainer Julian Nagelsmann will die Tabellenführung des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Jubiläumssieg festigen. Der 34-Jährige kann gegen den FSV Mainz 05 seinen 100. Sieg in der Bundesliga bejubeln. „Ich hoffe, dass wir auch wegen dieses Jubiläums gewinnen“, sagte Nagelsmann. Die Münchner führen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Bei einem eigenen Erfolg und einer Dortmunder Niederlage beim VfL Bochum wären die Münchner vorzeitig Herbstmeister.

Verzichten muss der FC Bayern weiter auf Joshua Kimmich nach dessen Corona-Infektion und auf den angeschlagenen Leon Goretzka. Serge Gnabry ist dagegen wieder einsatzbereit. „Die Spieler sind gut drauf. Wir meistern den komplizierten Herbst gut bisher“, sagte Trainer Nagelsmann.

Die SpVgg Greuther Fürth ist erst am Sonntag (15.30 Uhr) an der Reihe. Im Heimspiel ohne Zuschauer gegen den 1. FC Union Berlin wird Sascha Burchert ins Tor zurückkehren. Burchert ersetzt den lange verletzten Marius Funk.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-336707/3

