FC Bayern will Revanche gegen Bochum

München (dpa)/lby - Der FC Bayern München will sich für die Niederlage im Februar beim VfL Bochum revanchieren und die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückerobern. „Ein zweites Mal wollen wir da nicht verlieren“, sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Gastspiel bei den punktlosen Bochumern am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Das 2:4 mit vier Gegentoren in 30 Minuten stecke „schon noch im Kopf“, räumte der Fußball-Lehrer ein.

Nationalspieler Jamal Musiala dürfte dem deutschen Rekordmeister zum Abschluss des dritten Spieltags fehlen. Der 19-Jährige habe sich nach seinem fulminanten Saisonstart eine Zerrung im Adduktorenbereich zugezogen. Auch hinter den Innenverteidigern Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano standen zunächst personelle Fragezeichen.

