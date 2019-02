FC Bayern will Druck auf BVB erhöhen, Nürnberg in Düsseldorf

Der FC Bayern will mit einem Sieg heute in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC vorerst mit Spitzenreiter Borussia Dortmund gleichziehen. Seit Anfang Februar haben die Münchner ihren Rückstand auf die Dortmunder auf nur noch drei Punkte verkürzt. „Wir wollen und müssen gewinnen, um unsere Chancen zu wahren, am Ende deutscher Meister zu werden“, sagte Trainer Niko Kovac. Borussia Dortmund spielt erst am Sonntag (18.00 Uhr) zu Hause gegen Bayer Leverkusen.

Tabellenschlusslicht 1. FC Nürnberg hofft auf ein Ende seiner frustrierenden Serie von 16 Bundesligaspielen nacheinander ohne Sieg. Bei Fortuna Düsseldorf soll heute der große Schritt zur Wende im Abstiegskampf gelingen. In der Hinrunde gewannen die Franken mit 3:0 - es war ihr bislang letzter Bundesligasieg.

Der FC Augsburg hat vor dem Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg heute weiter Personalprobleme. So plagt sich Torjäger Alfred Finnbogason mit einer Wadenverletzung herum. Nachdem die Augsburger fünf der vergangenen sechs Bundesligaspiele verloren haben, wird es auch für sie wieder Zeit zum Punkten.

