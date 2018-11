FC Bayern wieder bei Telekom Cup

Der FC Bayern nimmt auch beim nächsten Telekom Cup am 13. Januar in Düsseldorf teil. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, spielt der Fußball-Rekordmeister im Viererturnier gegen Gastgeber Fortuna, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC um den Sieg. Dies wird der letzte Münchner Härtetest sein vor dem Start in die Bundesliga-Rückrunde am 18. Januar bei 1899 Hoffenheim. Bayern hat den Cup zuletzt im Sommer 2017 zum vierten Mal gewonnen.

In der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena sollen die vier angesetzten Partien - zwei Halbfinals und zwei Finalspiele - je 45 Minuten dauern. Bei einem Unentschieden folgt direkt ein Elfmeterschießen.

Mitteilung FC Bayern

Mitteilung Telekom