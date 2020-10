FC Bayern weiter auf Reise-Tour: FC Augsburg empfängt Mainz

Der FC Bayern setzt seine Auswärts-Tour fort. Nach der Champions-League-Dienstreise zu Lokomotive Moskau sind die Münchner am heutigen Samstag beim in dieser Saison noch sieglosen Bundesligisten 1. FC Köln gefordert. Es ist das zweite von vier Auswärtsspielen in nur zwölf Tagen für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick. Mit einem Sieg könnte der FC Bayern im besten Fall die Tabellenführung erobern. Anschließend folgen Trips nach Salzburg am Dienstag in der Champions League und der Liga-Gipfel in einer Woche bei Borussia Dortmund.

Der FC Augsburg darf dagegen im heimischen Stadion antreten. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die noch punktlosen Mainzer. Der isländische Nationalstürmer Alfred Finnbogason ist nach einer Oberschenkelverletzung wieder fit, dafür droht ein Ausfall seines Angriffskollegen Florian Niederlechner wegen Problemen im Bauchbereich.

