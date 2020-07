FC Bayern wartet auf weiteren Fahrplan in Champions League

Der FC Bayern München schaut heute Mittag gespannt auf die Auslosung der Champions League. In Nyon in der Schweiz werden die Gegner ausgelost, auf die der deutsche Fußball-Rekordmeister im Falle des Weiterkommens in Viertelfinale und Halbfinale treffen würden. Viertelfinale, Halbfinale und das Endspiel werden als einfaches K.o.-Turnier in Lissabon ausgetragen. Das Final-Acht-Turnier findet dort vom 12. bis 23. August statt.

Die Münchner müssen allerdings erst noch den Viertelfinal-Einzug perfekt machen. Nach dem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea sind die Chancen bestens. Nach einer Entscheidung der UEFA vom Donnerstagabend darf der FC Bayern das Rückspiel am 7. oder 8. August in der Allianz Arena bestreiten. Sicher für das Viertelfinale qualifiziert sind bereits Atalanta Bergamo, Atlético Madrid, RB Leipzig und Paris Saint-Germain.

