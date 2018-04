FC Bayern vor Titelgewinn in Augsburg

Jetzt hat es der FC Bayern selbst in der Hand. Siegen die Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg, ist der Gewinn der 28. Meisterschaft schon am 29. Spieltag perfekt. In diesem Fall müssen die Triple-Jäger auch nicht bis auf den Ausgang des Abendspiels zwischen Verfolger Schalke 04 und Hamburg warten. Sollten die Münchner beim Nachbarn aus Schwaben ihre sechste Meisterschaft am Stück gewinnen, wird es aber keine große Party geben. Denn am Mittwoch steht schon das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla an.

„Feiern können wir dann, wenn die Gelegenheit richtig dazu da ist, dass man dann auch mal die Sau rauslassen kann“, sagte Trainer Jupp Heynckes, der auf David Alaba (Rückenprobleme) und Arturo Vidal (Kniereizung) verzichten muss. Für Franck Ribéry könnte es abgesehen von seinem achten Meistertitel auch privat ein runder Samstag werden. Denn der Franzose feiert seinen 35. Geburtstag.

Die Augsburger wiederum wollen den deutschen Rekordmeister nicht in der eigenen Arena jubeln sehen. „Ich glaube, es ist besser, wenn sie es zuhause machen“, sagte Trainer Manuel Baum. Damit seine Mannschaft nach drei Heimniederlagen in Serie aber die Münchner ärgern könne, sei eine „Superleistung“ notwendig.

