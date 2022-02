FC Bayern verlängert mit „Eigengewächs“ Kabadayi

„Wenn einer die Bezeichnung Eigengewächs verdient hat, dann Yusi. Dass er nun gemeinsam mit uns in die Zukunft gehen wird und sich hier im Männerfußball etablieren möchte, freut uns wirklich sehr“, sagte Campus-Leiter Jochen Sauer.

Kabadayi spielte zu Saisonbeginn abwechselnd bei den Amateuren und in der U19, ehe er sich Ende September eine schwere Schulterverletzung zuzog. Am vergangenen Wochenende feierte der Juniorennationalspieler bei der unglücklichen Auswärtsniederlage der U19 in Karlsruhe sein Pflichtspiel-Comeback.

© dpa-infocom, dpa:220209-99-46378/3

