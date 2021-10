FC Bayern verlängert mit Defensivtalent Stanisic bis 2025

Der FC Bayern München hat Defensivtalent Josip Stanisic langfristig an sich gebunden. Der ursprünglich bis 2023 laufende Vertrag mit dem kroatischen Fußball-Nationalspieler wurde vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Freitag mit. Der 21 Jahre alte Stanisic kam 2017 ins Nachwuchsleistungszentrum der Münchner. Er zählt seit dieser Saison fest zum Profikader von Trainer Julian Nagelsmann. Er kam in neun Pflichtspielen hauptsächlich als rechter Verteidiger zum Einsatz.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir erneut ein Talent aus unserem FC Bayern Campus bei unseren Profis integrieren konnten und dass sich Josip so schnell etabliert hat. Er hat seinen Weg gemacht und ist eine tolle Verstärkung“, äußerte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Er beschreibt Stanisic als sehr verlässlichen Spieler, der sehr zweikampfstark sei, sehr sicher am Ball und auch Druck nach vorne erzeugen könne.

Stanisic kündigte an, auf der „Welle der vergangenen Monate“ weiter schweben zu wollen. „Sie haben sich für mich phänomenal angefühlt.“ Er wolle auch weiterhin „mit guten Leistungen einen Beitrag leisten, dass wir so viele Titel wie möglich gewinnen“.

© dpa-infocom, dpa:211015-99-611447/2

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Meisterliste

Spielplan FC Bayern

Bundesliga-Tabelle

Champions-League-Spielplan

Statistik-Handbuch zur Champions League

Leverkusens Kader

Fakten zum Spiel Leverkusen - Bayern

Mitteilung zu Stanisic