FC Bayern: Unbedingt mit Sieg in die Länderspielpause gehen

Die Zahlen steigen im Ostalbkreis kontinuierlich an. Am Donnerstag registrierte das Gesundheitsamt 71 Neuinfektionen. Damit wurden seit März des vergangenen Jahres 9890 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Davon gelten 9138 als genesen, zehn mehr als am Vortag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag laut Landesgesundheitsamt am Donnerstag bei knapp 94. Am Freitag riss der Ostalbkreis erstmals den Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.