FC Bayern trainiert ohne erkältete Lewandowski und Müller

Ohne die erkälteten Robert Lewandowski und Thomas Müller hat der FC Bayern seine erste Trainingseinheit nach dem Titelgewinn bestritten. Die Stars wurden am Dienstag im regnerischen München für den zehnten Meistertitel am Stück von Fans und Mitarbeitern bejubelt. Beim Weg auf den Rasen bildeten die Amateurspieler ein Spalier für das Ensemble von Trainer Julian Nagelsmann. Der Coach und Kapitän Manuel Neuer richteten Dankesworte über ein Megafon an die Zuschauer.

Ob Lewandowski und Müller für das Spiel am Samstag beim FSV Mainz fraglich sind, bleibt abzuwarten. Dayot Upamecano ließ die öffentliche Einheit am Dienstag aus Gründen der Belastungssteuerung aus. Auch Flügelspieler Kingsley Coman war nicht auf dem Rasen zu sehen. Der Franzose hatte zuletzt Probleme am Sprunggelenk. Trainer Nagelsmann hatte für die ausstehenden drei Partien der Saison ohnehin angekündigt, Spielern aus der zweiten Reihe Bewährungschancen zu geben.

Die Münchner hatten den zehnten Meistertitel nacheinander durch ein 3:1 gegen Borussia Dortmund vorzeitig gesichert. Insgesamt war es die 32. deutsche Meisterschaft des FC Bayern.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-47926/2