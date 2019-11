Der FC Bayern München bestreitet in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde ein Testspiel beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Am Samstag, 11. Januar 2020, gastiert der deutsche Rekordmeister um 15.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. Acht Tage später starten die Bayern in Berlin gegen Hertha BSC in die Rückrunde. Vor dem Test in Nürnberg werden die Münchner Profis wieder ein noch nicht exakt terminiertes Trainingslager in Katar absolvieren.

