FC Bayern terminiert Jahreshauptversammlung auf 30. November

Der FC Bayern wird seine Jahreshauptversammlung in diesem Jahr am 30. November abhalten. Den Termin gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag bekannt. Wie in den vergangenen Jahren auch ist der Audi Dome der Bayern-Basketballer Ort der Veranstaltung. Weitere Details will der Verein in den nächsten Wochen bekanntgeben. Fehlen werden bei der Versammlung am Freitagabend diesmal Spieler und Trainer der Profis, die tags darauf ihr Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen bestreiten.

