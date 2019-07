FC Bayern stellt Weltmeister-Neuzugang Pavard am Freitag vor

Nach Lucas Hernandez und Fiete Arp stellt der FC Bayern in dieser Woche auch Benjamin Pavard als dritten Neuzugang offiziell vor. Die Münchner laden deshalb zu einer Pressekonferenz mit dem französischen Fußball-Weltmeister am Freitag (13.30 Uhr) in die Allianz Arena. Der Abwehrspieler wechselte vom VfB Stuttgart für 35 Millionen Euro Ablöse zum Rekordmeister. Der 23-Jährige war beim Trainingsstart am Montag noch nicht dabei; wegen seiner Einsätze in der EM-Qualifikation Anfang Juni hatte er etwas länger Urlaub.

