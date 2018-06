FC Bayern startet Vorbereitung auf HSV-Spiel mit Ribéry und Rafinha

- Bayern München hat die Vorbereitung auf das Bundesliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV mit den beiden Rückkehrern Franck Ribéry und Rafinha aufgenommen. Die beiden Fußball-Profis stiegen am Montag nach Verletzungen wieder ins Mannschaftstraining ein. Ribéry hatte in der Wintervorbereitung einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Rafinha verpasste den Rückrundenstart wegen einer Außenbandverletzung am Sprunggelenk des linken Fußes.

„Jetzt schauen wir mal, wie mein Muskel auf die Belastung reagiert. Ich hoffe, dass ich gegen Hamburg wieder dabei bin“, äußerte Ribéry auf der Internetseite des deutschen Rekordmeisters. Die Bayern spielen am kommenden Samstag gegen den HSV. Drei Tage später bestreiten die Münchner im ukrainischen Lwiw das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Schachtjor Donezk.

