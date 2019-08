FC Bayern startet Trainingslager am Tegernsee

Der FC Bayern startet heute in seine finale Vorbereitungsphase. Nach rund drei Wochen Training in München und einer zehntägigen Reise in die USA lässt Trainer Niko Kovac den deutschen Fußball-Rekordmeister bis zum Samstag in Rottach-Egern am Tegernsee schwitzen. In fünf Tagen stimmt sich das Starensemble für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Energie Cottbus (12. August) sowie den Bundesliga-Auftakt vier Tage später gegen Hertha BSC ein.

Neuzugang Lucas Hernández soll am Tegernsee ins Mannschaftstraining einsteigen. Der französische Weltmeister steht nach einer Knie-Operation vor der Rückkehr. Der Verteidiger war für 80 Millionen von Atlético Madrid gekommen.

Lars Lukas Mai, Paul Will, Sarpreet Singh und Kwasi Okyere Wriedt werden aus der der zweiten Mannschaft mit an den Tegernsee fahren. Neben zwei öffentlichen und weiteren nicht-öffentlichen Übungseinheiten wird der FC Bayern am Donnerstag (18.30 Uhr) ein Trainingsspiel gegen den heimischen FC Rottach-Egern bestreiten.

