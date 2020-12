FC Bayern startet gegen Union Berlin in den Jahresendspurt

Der FC Bayern geht in der Fußball-Bundesliga mit einer klaren Zielsetzung in die letzte Woche vor der in diesem Jahr sehr kurzen Winterpause. Trainer Hansi Flick will in den Partien heute bei Union Berlin sowie im Anschluss gegen den VfL Wolfsburg und beim Tabellenzweiten Bayer Leverkusen den ersten Platz behaupten. „Wir wollen auch in der Bundesliga dieses Jahr, das ein ganz besonderes war, positiv abschließen“, kündigte Flick an.

Union Berlin steht vor dem 11. Spieltag als Tabellensechster überraschend auf einem Europapokalplatz. Die Eisernen stellen hinter den Bayern gemeinsam mit Borussia Dortmund die zweitbeste Offensive der Liga. Allerdings fehlt bei den Berlinern gegen die Münchner der verletzte Topscorer Max Kruse.

Der Ex-Nationalspieler ist für Flick einer der wichtigsten Transfers für Union gewesen. „Max ist ein sehr intelligenter Spieler, der weiß, wo die Räume sind. Er fällt aktuell für sie leider aus“, sagte Flick. Er kann dagegen in der Offensive wieder den zuletzt angeschlagenen und darum in der Champions League geschonten Torjäger Robert Lewandowski einsetzen.

