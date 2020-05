FC Bayern spielt am 10. Juni DFB-Halbfinale gegen Frankfurt

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Halbfinalspiele im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt. Der Viertligist 1. FC Saarbrücken empfängt Bayer Leverkusen am 9. Juni in Völklingen. Einen Tag später steigt das Duell zwischen Rekord-Pokalsieger Bayern München und Eintracht Frankfurt. Beide Partien beginnen um 20.45 Uhr und sind live in der ARD sowie beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Das Endspiel in Berlin findet am 4. Juli statt. Alle Partien müssen in der Corona-Krise ohne Zuschauer im Stadion ausgetragen werden.

DFB-Mitteilung