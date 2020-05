FC Bayern spendiert Münchner Altenheimen Sachertorten

Der FC Bayern will den von der Corona-Krise schlimm betroffenen Bewohnern und Pflegekräften von Altersheimen eine Freude machen und spendiert rund 80 Einrichtungen in München etwas Süßes. Wie der Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, soll in der nächsten Woche jede Pflegeeinrichtung je zehn Sachertorten erhalten. Die Aktion sei mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium abgestimmt.

Die alten Leute sind in diesen Wochen und Monaten mit am meisten belastet - auch weil sie nicht besucht werden dürfen. „Mit unserer Geste wollen wir ihnen sagen: Ihr seid nicht allein“, sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und ergänzte: „Ihre Pfleger leisten täglich Großartiges für unsere Gesellschaft. Das ist ein Beruf, der einem alles abverlangt. Da muss man verdammt viele berufliche und noch mehr empathische Qualitäten mitbringen.“