FC Bayern reist ohne angeschlagenen Robben nach Dortmund

Der FC Bayern München muss im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund ohne Arjen Robben antreten. Der 34 Jahre alte Niederländer fällt wegen Knieproblemen für die Partie am Samstagabend (18.30 Uhr) aus. Robben reiste am Freitag nach dem Abschlusstraining in München nicht mit dem Team nach Dortmund, wie der deutsche Rekordmeister berichtete.

Außerdem fehlen den Münchnern in dem Gipfeltreffen die verletzten Corentin Tolisso und Thiago sowie Angreifer Kingsley Coman, der sich nach einer Sprunggelenksverletzung noch im Aufbautraining befindet. Die Bayern treten in Dortmund mit vier Punkten Rückstand auf den BVB an.

