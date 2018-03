FC Bayern plant mit Heynckes für Wolfsburg

Jupp Heynckes soll im Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg wieder auf der Trainerbank des FC Bayern München sitzen. „Davon gehen wir aus“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Montag. Heynckes hatte vergangenen Samstag beim 2:1 im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 wegen eines grippalen Infektes gefehlt.

Erst am Mittwoch beginnt nach zwei trainingsfreien Tagen beim deutschen Fußball-Rekordmeister die Vorbereitung auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr) in Wolfsburg. Er hoffe, dass der 72-jährige Heynckes vielleicht dann schon wieder dabei sei, berichtete Salihamidzic im vereinseigenen TV-Sender: „Es geht ihm besser. Er ist auf dem Weg der Besserung.“

Salihamidzic kommentierte auch das Pokal-Los Bayer Leverkusen, das Bundestorwarttrainer Andreas Köpke am Sonntagabend gezogen hatte. „Das ist kein einfacher Gegner. Wir haben Respekt. Aber wir wollen ins Finale“, sagte Salihamidzic. Der Rekordpokalsieger muss im Halbfinale am 17./18. April auswärts in Leverkusen antreten. Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln Schalke 04 und Eintracht Frankfurt.

