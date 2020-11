FC Bayern peilt in Salzburg nächsten Sieg an

Er ist bekennender Union-Wähler, doch mit dem Stil der CSU in Bayern und der CDU im Bund ist Michael Weiß nicht länger zufrieden. Der Chef der Meckatzer-Brauerei erklärt im Interview mit Hendrik Groth, Claudia Kling und Katja Korf, was ihn stört – und warum er die Corona-Maßnahmen für überzogen hält.

Herr Weiß, Sie haben vor Kurzem einen Brief an den CSU-Generalsekretär Markus Blume geschrieben, in dem Sie sich besorgt über die CSU-Strategie in der Corona-Krise und die Debattenkultur zeigen.