FC Bayern München in Vorbereitung gegen FC Salzburg

Der FC Bayern München bestreitet am 13. Januar kommenden Jahres ein Testspiel gegen den FC Red Bull Salzburg. Die Vorbereitungspartie findet um 18.00 Uhr am FC Bayern Campus statt, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte. Genau eine Woche darauf wird es für Julian Nagelsmanns Mannschaft am 16. Spieltag bei RB Leipzig in der Bundesliga wieder ernst.

Der FC Bayern beginnt nach seiner Winterpause am 3. Januar mit den medizinischen Untersuchungen und der Leistungsdiagnostik die Vorbereitung auf die restlichen Bundesligaspiele. Am 6. Januar reisen die Münchner ins sechstägige Trainingslager nach Doha. Am 20. Januar (20.30 Uhr) geht es für den FC Bayern dann in der Liga weiter.

