FC Bayern mit Neuer: Auch Thiago und Ribéry zurück

Der FC Bayern München reist mit Manuel Neuer zum Achtelfinalspiel des DFB-Pokals bei Hertha BSC. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag nach dem Abschlusstraining mitteilte, steht der 32-Jährige im Kader für das Auswärtsspiel in Berlin. Auch Thiago und Franck Ribéry sind nach ihren Pausen bei der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ARD) wieder zurück. Dagegen fallen Renato Sanches, Arjen Robben und der langzeitverletzte Corentin Tolisso aus.

Neuer fehlte beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen wegen einer Verletzung am rechten Daumen. Laut Trainer Niko Kovac will der Kapitän unbedingt spielen. Doch nur wenn die Ärzte das „Go“ geben, darf Neuer auch auflaufen. Laut „Bild“ stand der Torhüter am Dienstag mit Torwarthandschuhen auf dem Platz und beim Abschlussspiel im Tor.

