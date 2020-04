FC Bayern München holt schwedische Nationalspielerin Glas

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben die schwedische Nationalspielerin Hanna Glas verpflichtet. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, kommt die 26 Jahre alte Abwehrspielerin zur neuen Saison von Paris Saint-Germain. Glas unterschrieb in München einen Vertrag bis zum Sommer 2023.

„Ich habe mich für den FC Bayern entschieden, weil es ein großer Verein ist, der Titel gewinnen will. Das motiviert sehr“, erklärte Glas, die bei der WM im vergangenen Jahr mit Schweden Dritte wurde. „Ich will alle Wettbewerbe gewinnen, bei denen wir antreten. Ich will nicht Zweite oder Dritte werden, ich will gewinnen.“

„Hanna ist eine international erfahrene Spielerin, die in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie auf höchstem europäischen Niveau spielt“, sagte Trainer Jens Scheuer über die 33-malige Nationalspielerin. „Sie stellt mit ihrer Erfahrung im optimalen Fußballalter eine Bereicherung für uns dar und ich freue mich auf eine sehr zweikampfstarke Außenverteidigerin.“

