FC Bayern kann gegen Augsburg Tabellenführung ausbauen

Der FC Bayern München kann am heutigen Sonntag mit einem Derbysieg gegen den FC Augsburg die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ausbauen. Der deutsche Meister läge bei einem Heimerfolg in der Allianz Arena vier Punkte vor dem neuen Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Der BVB gewann am Samstagabend das Topspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 2:1. Der bisherige erste Bayern-Verfolger RB Leipzig büßte dagegen zuvor im Titelrennen weitere zwei Punkte durch ein 0:0 beim VfL Wolfsburg ein.

Bayern-Trainer Hansi Flick hofft, dass sein Starensemble den positiven Rückrundenlauf auch ohne den weiterhin fehlenden Torjäger Robert Lewandowski fortsetzen kann. „Die Mannschaft ist aktuell sehr fokussiert und spielt sehr leidenschaftlich“, sagte Flick. Im Hinspiel trotzten die Augsburger den Bayern ein Unentschieden ab.

Bayern-Kader

Bayern-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Titelgewinne FC Bayern

Teamstatistiken FC Bayern

Pk Bayern-Trainer Flick vor Spiel gegen Augsburg

Kader FC Augsburg