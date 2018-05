FC Bayern kämpft um Einzug ins Champions-League-Finale

Die Organisatoren des Ride Safe (Fahre sicher) Festivals haben für ihr erstes Motorradtreffen in Bad Saulgau im vergangenen Jahr viel Lob erhalten. Motivation genug, um das Festival am Samstag, 5. Mai, ab 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Möbelhauses Braun und abends in der Halle von Car Fresh im Gewerbegebiet an der Schwarzenbacher Straße zu wiederholen. Der Erlös der Veranstaltung kommt den Radio7-Drachenkindern zugute.

„Ich war völlig geplättet“, sagt Stefan Groß, einer der Organisatoren des Ride Safe Festivals, als er an die ...