FC Bayern: Innenverteidiger Benatia der nächste Verletzte

- Der FC Bayern München muss bis auf weiteres auf Medhi Benatia verzichten. Der Innenverteidiger musste am Mittwoch beim 2:0 (0:0) in der Champions League auswärts gegen Dinamo Zagreb vorzeitig verletzt vom Platz. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, laboriert der Marokkaner an einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Zur Ausfalldauer gab es noch keine Prognose.

Der Abwehrspieler war erst vor einem Monat in das Team zurückgekehrt. Davor war er zuletzt Ende August im Einsatz, ehe er wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel lange ausfiel.

Die Bayern haben aktuell reichlich fehlendes Personal zu beklagen. Verzichten mussten die Münchner im Maksimir-Stadion auf den gesperrten Holger Badstuber sowie die verletzten und angeschlagenen Arjen Robben, David Alaba, Douglas Costa, Mario Götze und Juan Bernat. Auch Thiago war nach seiner Rückkehr ins Teamtraining noch nicht weit genug für einen Einsatz.

Robben sehnt sein Comeback noch vor dem Jahreswechsel herbei. „Es geht leider ein bisschen langsamer als gedacht und gehofft. Das ist frustrierend, es geht aber besser“, zitierte der „Kicker“ am Donnerstag den Niederländer, der muskuläre Probleme hat. „Ich will jetzt wieder fit werden und werde hoffentlich vor der Winterpause noch mal spielen.“

Ausgangslage Champions-League-Spiel

Pressemappe

Statistik Champions League

Statistik FC Bayern