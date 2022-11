FC Bayern freut sich auf Hammerlos Paris: „Ein Leckerbissen“

Der FC Bayern blickt in der Champions League einem Hammerduell im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain entgegen. „Wir können uns auf zwei großartige Spiele mit den besten Spielern in Europa freuen“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn am Montag bei Sky. Die Hinspiele im Achtelfinale finden am 14., 15., 21. und 22. Februar statt. Die Rückspiele sind im März terminiert. Das Finale wird am 10. Juni 2023 in Istanbul ausgetragen.

Nach dem Sieg in dem Duell gegen Paris im Endspiel 2020 schieden die Münchner ein Jahr später im Viertelfinale gegen PSG aus. „Ich denke, das werden zwei hochattraktive Spiele“, sagte Kahn mit Blick auf Topstars wie Lionel Messi, Neymar oder Kylian Mbappé. Zuerst wird in Paris, dann in München gespielt.

„Ein Topspiel, ein Topgegner - ich glaube, eine der besten Mannschaften in Europa und der Welt mit absoluten Weltstars“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. „Ich freue mich auf die Spiele. Das ist einfach ein Los, das für jeden Fußballfan ein Leckerbissen ist“, sagte Salihamidzic.

© dpa-infocom, dpa:221107-99-416871/3