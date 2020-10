FC Bayern im Pokal sicher weiter: 3:0 gegen Düren

Titelverteidiger FC Bayern München hat mit fünf Neuzugängen in der Startelf souverän den Sprung in die zweite Runde des DFB-Pokals geschafft. Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich am Donnerstagabend in München mit 3:0 (2:0) gegen Fünftligist 1. FC Düren durch. Doppeltorschütze Eric Maxim Choupo-Moting (24./75. Minute) und Kapitän Thomas Müller (36./Foulelfmeter) trafen für die Münchner, die die Partie gegen den engagierten Außenseiter vor leeren Rängen klar dominierten. Zwei Tage vor dem Bundesliga-Duell bei Arminia Bielefeld schonte Bayern-Coach Hansi Flick nach der jüngsten Länderspielphase fast alle seine Nationalspieler.

