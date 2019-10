FC Bayern im Freistaat-Derby in Augsburg: Spielt Müller?

Da hat es den anwesenden Eltern in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Foyer der Stadthalle die Sprache verschlagen: Die drei Klassenzimmer im Obergeschoss der Grundschule Renhardsweiler bleiben vermutlich bis zum Ende des Schuljahrs 2019/2020 für den Unterricht gesperrt. Messungen der Räume hatten erhöhte Werte von Stoffen ergeben, die in Lösungsmitteln enthalten sind. Ein Gutachter stellte die Ergebnisse in der Sitzung vor.

Bereits zu Schuljahresbeginn hatte die Stadtverwaltung die drei Klassenzimmer für den Unterricht ...