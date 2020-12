FC Bayern im Abschlusstraining ohne Tolisso

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel gegen Lokomotive Moskau ohne Corentin Tolisso bestritten. Der Franzose fehlte bei der Einheit am Dienstag am Vereinsgelände ebenso wie der länger ausfallende Joshua Kimmich und der seit dem Wochenende verletzte Javi Martínez. Tolisso hat schon einige Zeit mit muskulären Problemen zu kämpfen und wird daher auch am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) im letzten Gruppenspiel des feststehenden Gruppensiegers FC Bayern nicht mitwirken können. Dort könnte der seit Ende Oktober fehlende Außenverteidiger Alphonso Davies nach seiner Sprunggelenkverletzung zum Comeback kommen.

Trainer Hansi Flick hatte schon in der vergangenen Woche eine Rückkehr von Davies gegen die Russen in Aussicht gestellt. Von der Einheit am Dienstag, die Flick warm eingepackt in dicker Jacke und mit Mütze leitete, war nur die Anfangsphase öffentlich via Livestream einsehbar. Danach stimmte der 55-Jährige sein Team hinter verschlossener Tür auf Moskau ein, die eine oder andere Überraschung in der Startelf wird erwartet. Kimmich trieb abseits der Mannschaft sein Aufbauprogramm nach einer Knieverletzung voran.

Die Münchner standen bereits vor den beiden letzten Spieltagen der Vorrunde als Gruppensieger und Achtelfinalist fest. Die Auslosung der K.o.-Runde findet am Montag in Nyon in der Schweiz statt. Für Gegner Moskau geht es zum Abschluss in der Allianz Arena noch darum, mit einem Sieg in München die Chance auf die Europa League zu wahren.

