FC Bayern II steigt in die 3. Liga auf

Der FC Bayern München II um Doppel-Torschütze Kwasi Okyere Wriedt steigt nach acht Jahren wieder in die 3. Liga auf. Kurz nach der Double-Party des deutschen Fußball-Rekordmeister auf dem Marienplatz gewann die zweite Mannschaft des Clubs das Relegations-Rückspiel im wenige Kilometer entfernten Grünwalder Stadion gegen den VfL Wolfsburg II mit 4:1 (2:1). Nach dem 1:3 im Hinspiel bei den Niedersachsen reichte das nach einer nervenaufreibenden Partie für den Aufstieg. Stars wie Franck Ribéry, David Alaba und Serge Gnabry bangten auf der Tribüne mit.

Daniel Hanslik brachte die Gäste am Sonntag in München in Führung (8. Minute). Jannik Rochelt (33.) und Lars Lukas Mai (41.) wendeten noch vor der Pause die Partie. Nach dem Seitenwechsel schlug der 24-jährige Wriedt (49./64.) doppelt zu. Der gebürtige Hamburger hatte sich in der regulären Saison mit 24 Treffern schon zum Torschützenkönig gekrönt. In der Schlussphase mussten die Münchner gewaltig zittern, brachten den Vorsprung aber über die Zeit.

Als Sieger steigen die Bayern neben Waldhof Mannheim (Regionalliga Südwest), dem Chemnitzer FC (Nordost) und Viktoria Köln (West) in die 3. Liga auf.

Vor fünf Jahren hatten die Bayern-Amateure letztmals die Chance auf den Aufstieg, verpassten diese damals aber in der Nachspielzeit gegen Fortuna Köln. Diesmal glückte das Happy End.

