FC Bayern heiß auf den Klassiker: Augsburg will nachlegen

Der FC Bayern München will am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky) die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verteidigen. „Es geht darum, seine Bestleistung abzurufen“, sagte Trainer Hansi Flick vor dem immer brisanten Duell mit Borussia Dortmund. Anders als in den vergangenen Jahren ist Dortmund als Tabellenfünfter abgeschlagen hinter den Münchnern und hat keine realistischen Titelchancen mehr.

„Es ist eine Mannschaft, die sehr spielstark ist, mit eine der Top-Mannschaften in Deutschland“, warnte Flick dennoch. Nach zuletzt sechs deprimierenden Bundesliga-Partien in München mit null Punkten und 3:26 Toren sehnt der BVB das Ende der schwarzen Serie herbei. Im Fokus stehen beim Spiel in München die Top-Torjäger Robert Lewandowski bei den Bayern und Erling Haaland bei Dortmund.

Der FC Augsburg möchte am Samstag (15.30 Uhr) seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter ausbauen. Nach dem 1:0-Sieg beim FSV Mainz soll ein weiterer Erfolg bei Hertha BSC folgen. „Wir haben in den letzten Spielen eine sehr gute Leistung gebracht, das muss auch gegen Hertha unser Anspruch sein“, sagte Trainer Heiko Herrlich.

© dpa-infocom, dpa:210305-99-706725/2

