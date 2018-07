FC Bayern gibt Nachwuchsspieler Fein einen Profivertrag

Der FC Bayern hat dem 19 Jahre alten Adrian Fein einen Profivertrag gegeben. Der Mittelfeldspieler erhielt beim deutschen Fußball-Rekordmeister in München einen Dreijahreskontrakt bis 2021, wie am Freitag bekanntgegeben wurde. Fein ist seit 2007 an der Säbener Straße und durchlief alle Jugendteams. „Er hat große Qualitäten und ist einer der besten Spieler unserer U23. Wir werden versuchen, ihn Schritt für Schritt an die Profimannschaft heranzuführen“, sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

