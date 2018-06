Der FC Bayern München hat Nachwuchstorhüter Christian Früchtl mit einem längerfristigen Vertrag ausgestattet. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mit, ohne weitere Details zu nennen. Der 16-Jährige wird demnach zur ersten Mannschaft hochgezogen. Früchtl trainierte bereits in den vergangenen Monaten regelmäßig mit den Profis um Manuel Neuer, Sven Ulreich und Tom Starke. Das Talent wird auch an der USA-Tour der Bayern teilnehmen.

USA-Reise

FCB-Mitteilung